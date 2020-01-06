Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пиоли: «Милан» не привык к такому игроку, как Ибрагимович. Нам не хватило передач на него

Пиоли: «Милан» не привык к такому игроку, как Ибрагимович. Нам не хватило передач на него
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничейный результат матча 18-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (0:0).

«В основном мы доминировали в матче, но нам не хватило качества. Мы должны ожидать большего от всех игроков «Милана». Нам нужна была эта победа, и очень жаль, что она не состоялась.

Ибрагимович дал команде характер и поддержку. Наша команда не привыкла иметь такого игрока в составе, поэтому нам не хватало передач в штрафную, особенно в конце матча.

Златан — центральный нападающий, посмотрим, будем использовать его в одиночку или с другим форвардом рядом с ним. Он может играть вместе с Пёнтеком, но нам нужен правильный баланс, чтобы всё это работало вместе", — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Игроки «Милана» спели песню Ибрагимовичу. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020