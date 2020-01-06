Пиоли: «Милан» не привык к такому игроку, как Ибрагимович. Нам не хватило передач на него

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничейный результат матча 18-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (0:0).

«В основном мы доминировали в матче, но нам не хватило качества. Мы должны ожидать большего от всех игроков «Милана». Нам нужна была эта победа, и очень жаль, что она не состоялась.



Ибрагимович дал команде характер и поддержку. Наша команда не привыкла иметь такого игрока в составе, поэтому нам не хватало передач в штрафную, особенно в конце матча.

Златан — центральный нападающий, посмотрим, будем использовать его в одиночку или с другим форвардом рядом с ним. Он может играть вместе с Пёнтеком, но нам нужен правильный баланс, чтобы всё это работало вместе", — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.