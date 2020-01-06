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Игроки «Милана» спели песню Ибрагимовичу. Видео

Игроки «Милана» спели песню Ибрагимовичу. Видео
Футбол / Италия 0

Футболисты «Милана» устроили тёплый приём нападающему Златану Ибрагимовичу, вернувшемуся в клуб спустя несколько лет.

В честь 38-летнего шведа игроки россонери спели песню в раздевалке. Форвард оценил старания партнёров и отблагодарил их аплодисментами. Видео с этим моментом в своём «инстаграме» опубликовал вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Видео доступно на «Чемпионате».

Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшей кампании североамериканской футбольной лиги MLS швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.

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