У Акинфеева спросили, что бы он делал, если бы его семья болела за «Спартак»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что бы он делал, если бы его семья болела за «Спартак».

«Ничего не делал бы. Сопереживал бы», — сказал Акинфеев в ответ на вопрос юного болельщика на канале ЦСКА в YouTube.

33-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За первую команду московского клуба он играет с 2002 года. В составе «армейцев» голкипер шесть раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, шесть раз выиграл Кубок России, семь раз — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 10-м месте.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020