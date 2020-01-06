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У Акинфеева спросили, что бы он делал, если бы его семья болела за «Спартак»

У Акинфеева спросили, что бы он делал, если бы его семья болела за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что бы он делал, если бы его семья болела за «Спартак».

«Ничего не делал бы. Сопереживал бы», — сказал Акинфеев в ответ на вопрос юного болельщика на канале ЦСКА в YouTube.

33-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За первую команду московского клуба он играет с 2002 года. В составе «армейцев» голкипер шесть раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, шесть раз выиграл Кубок России, семь раз — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 10-м месте.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

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