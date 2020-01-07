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«Суонси» арендовал форварда «Ливерпуля» Брустера

«Суонси» арендовал форварда «Ливерпуля» Брустера
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Риана Брустера в «Суонси Сити».

«Лебеди» арендовали футболиста сроком на полгода.

19-летний Брустер является воспитанником «Ливерпуля». В нынешнем сезоне форвард принял участие в двух матчах Кубка английской лиги и одном — Кубка Англии, в которых результативными действиями не отметился. Брустер провёл шесть матчей за молодёжную сборную Англии U21 и не забил ни одного гола.

«Суонси Сити», набрав в 26 матчах 41 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Турнирная таблица Чемпионшипа сезона-2019/2020

«Ливерпуль», набрав 58 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Вейналдум может покинуть «Ливерпуль»
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