На экс-форварда «Ювентуса» Ковачевича напали с оружием в Греции
Бывший нападающий «Ювентуса» Дарко Ковачевич подвергся нападению в Греции, сообщает Yahoo Sports.
По данным источника, в экс-футболиста стреляли из машины, когда он находился возле своего дома в пригороде Афин. Серб был доставлен в больницу с повреждением колена. Пока неизвестно, было ли это пулевое ранение или же Ковачевич травмировался при падении.
По данным Informer.rs, нападавшие позднее сожгли автомобиль, из которого стреляли в Ковачевича, и скрылись В обгорелом авто полиция обнаружила оружие.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Nenadana.
46-летний Ковачевич в бытность футболистом также выступал за «Пролетер», «Црвену Звезду», «Шеффилд Уэнсдей», «Реал Сосьедад», «Лацио» и «Олимпиакос».
Читайте также
- 8 января 2020
-
09:39
-
09:23
-
09:19
-
08:46
-
07:57
-
04:06
-
03:52
-
01:55
-
00:51
-
00:43
-
00:31
-
00:19
-
00:04
- 7 января 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:24
-
23:12
-
23:06
-
22:53
-
22:26
-
22:19
-
22:07
-
21:55
-
21:33
-
21:17
-
21:14
-
20:57
-
20:54
-
20:36
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:00
-
19:56
-
19:38
Партнерский контент