На экс-форварда «Ювентуса» Ковачевича напали с оружием в Греции

Бывший нападающий «Ювентуса» Дарко Ковачевич подвергся нападению в Греции, сообщает Yahoo Sports.

По данным источника, в экс-футболиста стреляли из машины, когда он находился возле своего дома в пригороде Афин. Серб был доставлен в больницу с повреждением колена. Пока неизвестно, было ли это пулевое ранение или же Ковачевич травмировался при падении.

По данным Informer.rs, нападавшие позднее сожгли автомобиль, из которого стреляли в Ковачевича, и скрылись В обгорелом авто полиция обнаружила оружие.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Nenadana.

46-летний Ковачевич в бытность футболистом также выступал за «Пролетер», «Црвену Звезду», «Шеффилд Уэнсдей», «Реал Сосьедад», «Лацио» и «Олимпиакос».