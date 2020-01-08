Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

На экс-форварда «Ювентуса» Ковачевича напали с оружием в Греции

На экс-форварда «Ювентуса» Ковачевича напали с оружием в Греции
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий «Ювентуса» Дарко Ковачевич подвергся нападению в Греции, сообщает Yahoo Sports.

По данным источника, в экс-футболиста стреляли из машины, когда он находился возле своего дома в пригороде Афин. Серб был доставлен в больницу с повреждением колена. Пока неизвестно, было ли это пулевое ранение или же Ковачевич травмировался при падении.

По данным Informer.rs, нападавшие позднее сожгли автомобиль, из которого стреляли в Ковачевича, и скрылись В обгорелом авто полиция обнаружила оружие.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Nenadana.

46-летний Ковачевич в бытность футболистом также выступал за «Пролетер», «Црвену Звезду», «Шеффилд Уэнсдей», «Реал Сосьедад», «Лацио» и «Олимпиакос».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020