«Астон Вилла» готова предложить контракт Пёнтеку

«Астон Вилла» намерена приобрести польского нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо.
Как утверждает источник, бирмингемский клуб рассматривает возможность приобрести форварда, чтобы сохранить прописку в английской Премьер-лигу на следующий сезон. Сам игрок пока не определился со своим будущим, но в случае продажи игрока «Милан» намерен выручить за него € 32 млн. Ранее появилась информация, что зимой и «Вест Хэм» может приобрести игрока.
Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (14 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (три — с пенальти).
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