Пёнтек может перейти в «Вест Хэм» в январе
Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек готов сменить клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Sport Mediaset.
По данным источника, футболист опасается за место в основном составе миланского клуба после прихода Златана Ибрагимовича. Интерес к поляку проявляет «Вест Хэм Юнайтед». «Милан» готов расстаться с форвардом, но хочет получить за него € 32 млн. Также Пёнтек входит в сферу интересов «Дженоа», «Ромы», «Байера» и «Астон Виллы».
Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (14 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (три — с пенальти).
«Милан» превратился в кладбище нападающих. Похоже, Пёнтек не стал исключением
«Россонери» проводят худший сезон за шесть лет. Спасёт ли команду возможное возвращение Ибрагимовича?
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