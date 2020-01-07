Пёнтек может перейти в «Вест Хэм» в январе

Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек готов сменить клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Sport Mediaset.

По данным источника, футболист опасается за место в основном составе миланского клуба после прихода Златана Ибрагимовича. Интерес к поляку проявляет «Вест Хэм Юнайтед». «Милан» готов расстаться с форвардом, но хочет получить за него € 32 млн. Также Пёнтек входит в сферу интересов «Дженоа», «Ромы», «Байера» и «Астон Виллы».

Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (14 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (три — с пенальти).