Ларссон: «Спартак» покупает молодых игроков с целью выгодной перепродажи. Мне это нравится

Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что он комфортно чувствует себя в московском клубе.
«Я хорошо чувствую себя в России. «Спартак» нанял нового спортивного менеджера, который активно привлекает молодых игроков. Цель клуба — вырастить игрока, а затем продать его. Раньше в клуб приходили опытные футболисты, которые стремились заработать деньги. Теперь клуб инвестирует в молодёжь. Это здорово, вы имеете возможность прогрессировать без давления. У меня есть время для этого.
Я многому научился. Я стал лучше использовать свои физические данные. Мой козырь — скорость. Я врываюсь в зоны, где нет защитников, и играю на опережение.
«Спартак» купил меня, чтобы я заиграл. Затем клуб намерен меня продать. Мне импонирует такой подход. РПЛ — хороший чемпионат, но я не хочу играть там всю жизнь. Меня привлекает Примера, моя любимая команда — «Барселона», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.
- 8 января 2020
-
15:36
-
15:35
-
15:12
-
15:12
-
14:58
-
14:57
-
14:47
-
14:39
-
14:20
-
14:15
-
14:09
-
13:53
-
13:29
-
13:24
-
13:20
-
13:03
-
12:58
-
12:42
-
12:41
-
12:15
-
12:08
-
11:58
-
11:41
-
11:37
-
11:17
-
11:09
-
10:53
-
10:51
-
10:41
-
10:21
-
10:10
-
09:52
-
09:49
-
09:44
-
09:39