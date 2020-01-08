Ларссон: «Спартак» покупает молодых игроков с целью выгодной перепродажи. Мне это нравится

Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что он комфортно чувствует себя в московском клубе.

«Я хорошо чувствую себя в России. «Спартак» нанял нового спортивного менеджера, который активно привлекает молодых игроков. Цель клуба — вырастить игрока, а затем продать его. Раньше в клуб приходили опытные футболисты, которые стремились заработать деньги. Теперь клуб инвестирует в молодёжь. Это здорово, вы имеете возможность прогрессировать без давления. У меня есть время для этого.

Я многому научился. Я стал лучше использовать свои физические данные. Мой козырь — скорость. Я врываюсь в зоны, где нет защитников, и играю на опережение.

«Спартак» купил меня, чтобы я заиграл. Затем клуб намерен меня продать. Мне импонирует такой подход. РПЛ — хороший чемпионат, но я не хочу играть там всю жизнь. Меня привлекает Примера, моя любимая команда — «Барселона», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.