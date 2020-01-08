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Флик: «Баварии» необходимо усиление, нужны как минимум два новых игрока

Флик: «Баварии» необходимо усиление, нужны как минимум два новых игрока
Футбол / Германия 0

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик отметил, что клуб должен сделать несколько приобретений в зимнее трансферное окно.

«Хорошо, что «Бавария» ставит перед собой самые высокие цели. Но когда мы говорим о том, что нужно выигрывать все титулы, нужно понимать, что для этого необходим глубокий и качественный состав команды.

Сейчас многие игроки «Баварии» травмированы, поэтому нам необходимо усиление. Думаю, что нужны как минимум два новичка — защитник и вингер. В преддверии матча с «Гертой» в моём распоряжении есть лишь десять основных полевых игроков», — приводит слова Флика Süddeutsche Zeitung.

«Бавария» набрала в 17 матчах 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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