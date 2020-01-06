Флик: не могу себе представить сейчас уход Боатенга из «Баварии»

Исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик поделился мнением о возможном переходе защитника Жерома Боатенга в «Арсенал».
Ранее появилась информация, что английский клуб начал первые переговоры с защитником «Баварии». Немецкий клуб оценивает Боатенга в € 15 млн.
«Жером — игрок мюнхенской «Баварии», и я не буду комментировать какие-либо слухи вокруг него. Мы постоянно с ним общаемся. Он вернулся к тренировкам хорошо подготовленным, он много работал во время отпуска. Увидим, что произойдёт на следующей неделе. Мы посмотрим, как всё будет развиваться, но прямо сейчас я не могу себе представить его уход», — приводит слова Флика Goal.
Жером Боатенг принял участие в 15 матчах в этом сезоне за «Баварию» во всех соревнованиях. Контракт немецкого защитника с клубом рассчитан до лета 2021 года. Мюнхенская команда занимает третье место в нынешнем сезоне чемпионата Германии, набрав 33 очка в 17 турах.
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