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Рюдигер: Хадсон-Одои спрашивал меня о «Баварии»

Рюдигер: Хадсон-Одои спрашивал меня о «Баварии»
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о несостоявшемся уходе нападающего Каллума Хадсона-Одои в мюнхенскую «Баварию».

«Я очень рад, что Каллум остался с нами, потому что мы с ним хорошие друзья. Конечно, в то время он спрашивал меня о «Баварии». Я сказал ему, что, конечно, это великий клуб. Тот факт, что он выбрал «Челси», является для меня единственным логичным. Трансферный бан и уход Эдена Азара, который ожидался на протяжении долгого времени, дали понять, что Каллум получит больше игрового времени», — приводит слова Рюдигера Bild.

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси» и выступает за основу клуба с 2018 года. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 результативные передачи и получил 1 жёлтую карточку.

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