Джеррард: жалею, что покинул «Ливерпуль». Я мог застать начало эры Клоппа

Бывший капитан «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мыслями о своём уходе из клуба в 2015 году.
«Я всё ещё чувствую себя немного виноватым перед Роджерсом, потому что, думаю, некоторые по-прежнему винят его в моём уходе из клуба. Но я не считаю, что Брендан меня выжил, потому что на деле он предложил мне продлить контракт ещё на год. Так что он определённо хотел, чтобы я остался. Я в большей степени был разочарован условиями контракта. Внезапно мне предложили соглашение, основанное на количестве матчей, статистике и голах в Премьер-лиге.
Я бы не стал обвинять Роджерса в том, что он убрал меня из клуба. Я принял решение не подписывать контракт, чтобы не быть игроком ротации. И сейчас я жалею об этом решении, потому что мог застать начало эры Клоппа и сыграть под его руководством матчей 20. Хотя он мог бы избавиться от меня, потому что мне не хватило бы ног для игры в его стиле», — цитирует Джеррарда Goal.com со ссылкой на подкаст Джейми Каррагера.
- 9 января 2020
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