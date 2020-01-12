Сумма трансфера Мбаппе в «ПСЖ» может вырасти до € 220 млн

«Монако» может получить ещё € 35 млн за переход своего форварда Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен», который состоялся летом 2017 года. Об этом сообщает Le Parisien.
Согласно информации источника, переход нападающего уже обошёлся парижанам в € 185 млн. Однако эта сумма может увеличиться. В соглашение о трансфере игрока был включён пункт, согласно которому парижане обязаны будут выплатить монегаскам € 35 млн, если подпишут с футболистом новый контракт либо продадут его в другой клуб.
Мбаппе является воспитанником «Монако». Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «Реал». Контрактное соглашение французского нападающего с «ПСЖ» рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе в 12 матчах забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи.
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