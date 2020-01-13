Ерёменко рассказал о своей подготовке к сборам «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко поделился мнением о настрое на сборы команды перед возобновлением первенства Российской Премьер-лиги.

«Праздники отмечал с семьёй. С женой и детьми побывали в тёплых странах, отдохнули, искупались, набрались сил. Со мной всё хорошо, самочувствие отличное. Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу. К сожалению, из-за травмы пропустил последние игры перед зимней паузой, поэтому работаю очень усердно.

Также хочу передать всем нашим болельщикам привет и поблагодарить за поддержку. Чем занимаюсь на сборах в свободное время? Смотрю футбол (в гостинице показывают топовые европейские чемпионаты) и общаюсь с семьёй по видеосвязи», — приводит слова Ерёменко официальный сайт клуба.