Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ерёменко рассказал о своей подготовке к сборам «Ростова»

Ерёменко рассказал о своей подготовке к сборам «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко поделился мнением о настрое на сборы команды перед возобновлением первенства Российской Премьер-лиги.

«Праздники отмечал с семьёй. С женой и детьми побывали в тёплых странах, отдохнули, искупались, набрались сил. Со мной всё хорошо, самочувствие отличное. Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу. К сожалению, из-за травмы пропустил последние игры перед зимней паузой, поэтому работаю очень усердно.

Также хочу передать всем нашим болельщикам привет и поблагодарить за поддержку. Чем занимаюсь на сборах в свободное время? Смотрю футбол (в гостинице показывают топовые европейские чемпионаты) и общаюсь с семьёй по видеосвязи», — приводит слова Ерёменко официальный сайт клуба.

Бывший защитник «Ростова» Сигурдссон вернулся в «Копенгаген»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020