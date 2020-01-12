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Бывший защитник «Ростова» Сигурдссон вернулся в «Копенгаген»

Бывший защитник «Ростова» Сигурдссон вернулся в «Копенгаген»
Футбол / Прочие турниры 0

Датский «Копенгаген» в официальном «твиттере» объявил о переходе исландского защитника Рагнара Сигурдссона.

Футболист являлся свободным агентом после ухода из «Ростова», поэтому достался датскому клубу бесплатно. Ранее он уже выступал за «Копенгаген» с 2011 по 2014 год.

Сигурдссон играл за «Ростов» с 2018 по 2020 год. В нынешнем сезоне 33-летний исландец принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Ранее Сигурдссон играл за «Филкир», «Гётеборг», «Краснодар», «Фулхэм» и «Рубин». За сборную Исландии сыграл 92 матча и забил пять голов.

«Копенгаген», набрав 26 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Дании.

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