Хавбек «Ромы» Дзаньоло успешно перенёс операцию на крестообразной связке колена
«Рома» в официальном «твиттере» сообщила, что полузащитник команды Николо Дзаньоло успешно перенёс операцию на колене.
Футболисту была сделана реконструкция передней крестообразной связки правого колена, а также восстановлен наружный мениск. Хавбек приступит к восстановлению завтра, 14 января. Сроки реабилитации после подобных травм обычно составляют от четырёх до шести месяцев. Таким образом, Дзаньоло, скорее всего, пропустит чемпионат Европы 2020 года. Хавбек получил травму в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:2).
В нынешнем сезоне 20-летний Дзаньоло принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (15 — в основном составе), в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
«Рома» определила трёх кандидатов на замену Дзаньоло
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