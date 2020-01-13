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«Рома» определила трёх кандидатов на замену Дзаньоло

«Рома» определила трёх кандидатов на замену Дзаньоло
Футбол / Италия 0

«Рома» определилась с заменой травмированному полузащитнику команды Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём твиттер-аккаунте.

Напомним, 20-летний итальянский полузащитник «Ромы» Никола Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение мениска на 31-й минуте встречи после столкновения с Адриеном Рабьо и Маттейсом де Лигтом. Футболист покинул поле в слезах и сразу же отправился в римскую клинику «Вилла Стюарт». В ближайшее время он будет прооперирован.

По информации источника, римский клуб нацелился на хавбека «Интера» Маттео Политано, полузащитника «Милана» Сусо и футболиста «Удинезе» Родриго Де Пауля. Однако за аргентинца клуб просит € 35 млн. «Рома» уже контактировала с игроками миланских клубов.

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