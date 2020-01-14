«Барселона» представила Кике Сетьена
«Барселона» представила главного тренера команды Кике Сетьена журналистам после проведения утренней тренировки, сообщается в официальном «твиттере» каталонского клуба.
Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Последним клубом Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны. Испанский наставник также возглавлял «Расинг», «Поли Эхидо», сборную Экваториальной Гвинеи, «Логроньес», «Луго» и «Лас-Пальмас». В период с 2005 по 2006 год Энрике работал в сборной России по пляжному футболу.
«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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