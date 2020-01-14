Бэйл вернулся к тренировкам с «Реалом»
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл приступил к тренировкам в общей группе, сообщает «твиттер» El Chiringuito TV.
Футболист не принимал участия в матчах Суперкубка Испании из-за респираторной инфекции. Возможно, форвард сумеет сыграть в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который состоится 18 января.
Бэйл перешёл в «Реал» в сентябре 2013 года из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 12 матчах испанской Примеры (в девяти — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки и одну красную. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Игроки «Реала» пошутили над Бэйлом, взяв клюшку для гольфа на Суперкубок Испании
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