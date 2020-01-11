Игроки «Реала» пошутили над Бэйлом, взяв клюшку для гольфа на Суперкубок Испании

Футболисты мадридского «Реала» пошутили над нападающим команды Гаретом Бэйлом. Валлиец из-за респираторной инфекции не поехал с командой в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании, поэтому его одноклубники решили взять с собой на турнир клюшку для гольфа, сообщает Marca.

Бэйл является большим поклонником гольфа. При этом форварда нередко критикуют за это увлечение. На прошлой рождественской вечеринке «Реала» Гарет получил в подарок клюшку для гольфа от защитника Марсело.

Завтра, 12 января, «Реал» проведёт финальный матч Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико». Встреча состоится в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», начало — в 21:00 мск.

Напомним, в полуфинале турнира «сливочные» со счётом 3:1 обыграли «Валенсию», а «матрасники» — каталонскую «Барселону» (3:2).