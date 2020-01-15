«Реал» может купить Вернера за € 30-60 млн

«Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Об этом сообщает Sky Sport in Germany.
Как утверждает источник, мадридский клуб имеет серьёзный интерес к Вернеру, однако трансфер может быть осуществлён только летом. Сообщается, что в контракте немца прописана сумма отступных, которая будет варьироваться в зависимости от того, как он будет выступать в течение сезона. Игрок будет доступен от € 30 млн до € 60 млн. Ранее была информация, что мюнхенская «Бавария» также проявляет интерес к игроку.
Тимо Вернер принял участие в 17 матчах в составе «РБ Лейпциг» в этом сезоне Бундеслиги. Форвард сборной Германии забил 18 голов и стал автором 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
- 15 января 2020
-
10:36
-
10:31
-
10:12
-
10:02
-
09:52
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
08:31
-
07:32
-
04:11
-
03:25
-
02:52
-
02:36
-
01:27
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:33
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:10
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 14 января 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:21
-
22:59
-
22:53
-
22:48
-
22:10