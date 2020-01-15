«Реал» может купить Вернера за € 30-60 млн

«Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Об этом сообщает Sky Sport in Germany.

Как утверждает источник, мадридский клуб имеет серьёзный интерес к Вернеру, однако трансфер может быть осуществлён только летом. Сообщается, что в контракте немца прописана сумма отступных, которая будет варьироваться в зависимости от того, как он будет выступать в течение сезона. Игрок будет доступен от € 30 млн до € 60 млн. Ранее была информация, что мюнхенская «Бавария» также проявляет интерес к игроку.

Тимо Вернер принял участие в 17 матчах в составе «РБ Лейпциг» в этом сезоне Бундеслиги. Форвард сборной Германии забил 18 голов и стал автором 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.