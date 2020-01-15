Алисон расплакался во время крещения Фирмино
Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер принял участие в церемонии крещения своего партнёра по клубу и сборной Бразилии Роберто Фирмино.
Обряд проводился в бассейне. Во время церемонии 27-летний вратарь расплакался.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы». Его трансфер обошёлся красным в € 62,5 млн. Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2024 года. С командой он выиграл три трофея.
Фирмино перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года из «Хоффенхайма». Его трансфер обошёлся красным в € 41 млн. Контракт 28-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2023 года. С командой он выиграл три трофея.
«Ливерпуль», набрав в 21 матче 61 очко, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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