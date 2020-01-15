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УЕФА объявил команду года—2019

УЕФА объявил команду года—2019
УЕФА объявил команду года—2019
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА представил символическую сборную года по итогам календарного года по версии болельщиков.

С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА. На место в команде года претендовали 50 ведущих футболистов Европы. Пользователи должны были выбрать расстановку и 11 лучших из 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

В сборную сезона вошли сразу пять обладателей Лиги чемпионов прошлого сезона — «Ливерпуля». Таким образом, команда выглядит следующим образом:

Вратарь:
Алисон Бекер («Ливерпуль»)

Защитники:
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

Полузащитники:
Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

Нападающие:
Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»).

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