УЕФА объявил команду года—2019

УЕФА представил символическую сборную года по итогам календарного года по версии болельщиков.

С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА. На место в команде года претендовали 50 ведущих футболистов Европы. Пользователи должны были выбрать расстановку и 11 лучших из 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

В сборную сезона вошли сразу пять обладателей Лиги чемпионов прошлого сезона — «Ливерпуля». Таким образом, команда выглядит следующим образом:

Вратарь:

Алисон Бекер («Ливерпуль»)

Защитники:

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

Полузащитники:

Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

Нападающие:

Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»).