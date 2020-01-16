Газзаев — о расширении Премьер-Лиги: для такой большой страны 16 команд — это мало

Бывший футболист и тренер Валерий Газзаев, ныне занимающий пост заместителя председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России, поделился мнением о намерении Российской Премьер-Лиги увеличить количество участников турнира с 16 до 18.

«О том, что Российскую Премьер-Лигу нужно расширять, я неоднократно повторял с 2014 года. Для такой большой страны 16 команд — это мало. К тому же УЕФА рекомендует, чтобы в национальных чемпионатах страны играли от 18 до 20 клубов, по системе «осень — весна».

Сегодня у нас в распоряжении есть великолепная инфраструктура. Нужно использовать наследие чемпионата мира! Сейчас уже не те времена, когда в футбол играли в грязи», — приводит слова 65-летнего политика «RT на русском».