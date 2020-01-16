Гендиректор «Спартака»: РПЛ пока не готова к расширению до 18 команд

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил решение клуба не поддерживать расширение Российской Премьер-Лиги с 16 клубов до 18.
«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. Кроме того, ещё свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово.
Не очевидны и экономические предпосылки к расширению — это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав. Нам кажется, что РПЛ ещё не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».
- 16 января 2020
-
21:38
-
21:30
-
21:12
-
21:04
-
20:39
-
20:31
-
20:17
-
20:16
-
20:12
-
20:08
-
19:46
-
19:36
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:38
-
18:30
-
18:20
-
17:53
-
17:51
-
17:49
-
17:36
-
17:35
-
17:32
-
17:23
-
17:21
-
17:15
-
17:07
-
17:01
-
16:38
-
16:37
-
16:11
-
16:04
-
15:57