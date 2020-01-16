Гендиректор «Спартака»: РПЛ пока не готова к расширению до 18 команд

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил решение клуба не поддерживать расширение Российской Премьер-Лиги с 16 клубов до 18.

«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. Кроме того, ещё свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово.

Не очевидны и экономические предпосылки к расширению — это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав. Нам кажется, что РПЛ ещё не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».