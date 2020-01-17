Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

В матче 23-го тура испанской Сегунды «Альмерия» принимала «Овьедо». Встреча прошла на стадионе «Уэгос Медитерранеос» и завершилась победой хозяев — 2:0.
Счёт в этой встрече был открыт на 62 минуте. С пенальти отличился 20-летний нападающий «Альмерии» Нуньес Рибейро. Спустя 11 минут он же оформил дубль из-за несогласованных действий на выходе украинского вратаря Андрея Лунина, проводившего дебютную встречу за «Овьедо», с собственным защитником.
Фото: Официальный YouTube-канал «LaLiga SmartBank»
Фото: Официальный YouTube-канал «LaLiga SmartBank»
Фото: Официальный YouTube-канал «LaLiga SmartBank»
Фото: Официальный YouTube-канал «LaLiga SmartBank»
Таким образом, «Альмерия, набрав 43 очка в 23 матчах занимает 2-е место во втором испанском дивизионе. «Овьедо» (23) – 17-е.
Летом 2018 года Лунин перешёл в мадридский «Реал» из луганской «Зари» за € 8,5 млн. и не принял участие ни в одном официальном матче за «Королевский клуб». Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл в еще одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол. После чего был отправлен в аренду в «Овьедо».
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