В «Тамбове» сообщили о погашении долгов. Запрет на регистрацию новичков будет снят

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал санкции со стороны Российского футбольного союза, о которых было объявлено накануне, 16 января.



Напомним, РФС наложил на клуб запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном и экс-игроками Константином Гарбузом, Андреем Мурниным и Денисом Вавилиным.



«Все долги мы давно погасили. Сейчас юристы просто подали на погашение пенни. Там смешные цифры, которые мы погасим в ближайшее время, и запрет будет снят. Никаких проблем нет», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Тамбов» занимает 11-е место. В активе команды 21 очко после 19 туров.

РФС наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков