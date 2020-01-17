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В «Тамбове» сообщили о погашении долгов. Запрет на регистрацию новичков будет снят

В «Тамбове» сообщили о погашении долгов. Запрет на регистрацию новичков будет снят
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал санкции со стороны Российского футбольного союза, о которых было объявлено накануне, 16 января.

Напомним, РФС наложил на клуб запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном и экс-игроками Константином Гарбузом, Андреем Мурниным и Денисом Вавилиным.

«Все долги мы давно погасили. Сейчас юристы просто подали на погашение пенни. Там смешные цифры, которые мы погасим в ближайшее время, и запрет будет снят. Никаких проблем нет», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Тамбов» занимает 11-е место. В активе команды 21 очко после 19 туров.

РФС наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков
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