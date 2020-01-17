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Бауэр — о паспорте РФ: в 2017-м не особо загорелся этой идеей, но сейчас задумаюсь

Бауэр — о паспорте РФ: в 2017-м не особо загорелся этой идеей, но сейчас задумаюсь
Футбол / РПЛ 0

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр прокомментировал потенциальную возможность получения российского гражданства.

«Если увижу перспективу в том, чтобы получить российское или казахстанское гражданство, а мне скажут окей, всерьёз задумаюсь и постараюсь это сделать. Но сейчас я об этом не думаю. Многое будет зависеть от того, насколько серьёзно эти страны будут заинтересованы в том, чтобы я за них играл.

Если честно, не особо загорелся этой идеей, когда в 2017-м на меня выходил РФС. Я просто делаю то, что мне нравится, — играю в футбол, а остальное для меня не столь важно. Если буду делать это хорошо, у меня откроется больше возможностей. Первая часть сезона складывается неплохо, если мы сохраним шестую позицию, мы можем выйти в Лигу Европы, и тогда все будут счастливы», — сказал Бауэр в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Полное интервью с Робертом Бауэром читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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