Бауэр — о паспорте РФ: в 2017-м не особо загорелся этой идеей, но сейчас задумаюсь

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр прокомментировал потенциальную возможность получения российского гражданства.
«Если увижу перспективу в том, чтобы получить российское или казахстанское гражданство, а мне скажут окей, всерьёз задумаюсь и постараюсь это сделать. Но сейчас я об этом не думаю. Многое будет зависеть от того, насколько серьёзно эти страны будут заинтересованы в том, чтобы я за них играл.
Если честно, не особо загорелся этой идеей, когда в 2017-м на меня выходил РФС. Я просто делаю то, что мне нравится, — играю в футбол, а остальное для меня не столь важно. Если буду делать это хорошо, у меня откроется больше возможностей. Первая часть сезона складывается неплохо, если мы сохраним шестую позицию, мы можем выйти в Лигу Европы, и тогда все будут счастливы», — сказал Бауэр в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
Полное интервью с Робертом Бауэром читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 17 января 2020
-
17:26
-
17:09
-
17:06
-
17:03
-
17:00
-
16:48
-
16:34
-
16:34
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:38
-
15:30
-
15:09
-
15:06
-
14:56
-
14:54
-
14:41
-
14:30
-
14:21
-
14:19
-
13:59
-
13:54
-
13:36
-
13:26
-
13:11
-
12:55
-
12:40
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:04
-
11:51
-
11:44
-
11:05