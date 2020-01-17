Бауэр: в Германии пишут — «Шальке» счастлив, что больше не должен платить зарплату Тедеско

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.
«В 2017-м думал о переходе в «Спартак». Это было после моего первого года в «Вердере», и он сложился очень хорошо. У меня были отличные отношения с тренером, я всё время играл, и фанаты меня любили. Хотел отыграть там ещё год и потом думать, куда могу перейти. Но второй год сложился хуже, у нас сменился тренер. Возможно, оглядываясь назад, мне стоило пойти в «Спартак». Это очень большой клуб, один из лучших в России. Но мы никогда не узнаем, что бы тогда случилось — сейчас я здесь, в «Арсенале», и я этому счастлив. В таблице мы выше, ещё и обыграли их 1:0!
Играли друг против друга, но особых отношений с Тедеско у нас не было. Что пишут в Германии? Единственное, что я читал об этом, — «Шальке» должен быть счастлив, что больше не будет платить ему зарплату, ха-ха», — сказал Бауэр в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
Полное интервью с Робертом Бауэром читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 17 января 2020
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