Месси порекомендовал Сетьену купить Агуэро

Капитан «Барселоны» Лионель Месси порекомендовал новому главному тренеру команды Кике Сетьену приобрести форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на испанские СМИ.
Согласно информации источника, у 61-летнего специалиста и аргентинского футболиста состоялся разговор с глазу на глаз после назначения Энрике наставником сине-гранатовых. Во время беседы Месси сказал, что Агуэро является идеальным кандидатом на замену Луису Суаресу, который из-за травмы вышел из строя на 4 месяца.
В этом сезоне Агуэро принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 31-летнего нападающего 18 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт аргентинца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 65 млн.
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