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Месси порекомендовал Сетьену купить Агуэро

Месси порекомендовал Сетьену купить Агуэро
Футбол / Англия 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси порекомендовал новому главному тренеру команды Кике Сетьену приобрести форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на испанские СМИ.

Согласно информации источника, у 61-летнего специалиста и аргентинского футболиста состоялся разговор с глазу на глаз после назначения Энрике наставником сине-гранатовых. Во время беседы Месси сказал, что Агуэро является идеальным кандидатом на замену Луису Суаресу, который из-за травмы вышел из строя на 4 месяца.

В этом сезоне Агуэро принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 31-летнего нападающего 18 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт аргентинца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 65 млн.

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