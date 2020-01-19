Сетьен: просыпаюсь каждый день и говорю себе: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!»
Новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился мыслями о своём назначении в каталонский клуб.
«Большие клубы никогда не связывались со мной ранее. Думаю, в жизни всё идёт своим чередом, и я всегда мыслил скромно, потому что знаю, как трудно достичь таких вещей. Я считаю, что подхожу для этой работы, но понимаю, что иногда этого недостаточно. Собираюсь воспользоваться своим пребыванием здесь и насладиться каждой секундой до того момента, как мне придётся уйти. Я просыпаюсь каждый день и говорю себе: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!». В мире нет лучшего места, это правда», — приводит слова Сетьена ESPN.
Сетьен возглавил «Барселону» в начале этой недели. Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Новый тренер «Барселоны» работал в сборной России. Кто такой Энрике Сетьен
Он никогда не работал с топ-командами.
Читайте также
- 19 января 2020
-
00:56
-
00:52
-
00:46
-
00:43
-
00:39
-
00:18
- 18 января 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:29
-
23:25
-
23:04
-
22:52
-
22:27
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:24
-
21:23
-
21:09
-
20:56
-
20:48
-
20:39
-
20:36
-
20:28
-
20:24
-
20:18
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:23
Партнерский контент