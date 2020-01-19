Сетьен: просыпаюсь каждый день и говорю себе: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!»

Новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился мыслями о своём назначении в каталонский клуб.



«Большие клубы никогда не связывались со мной ранее. Думаю, в жизни всё идёт своим чередом, и я всегда мыслил скромно, потому что знаю, как трудно достичь таких вещей. Я считаю, что подхожу для этой работы, но понимаю, что иногда этого недостаточно. Собираюсь воспользоваться своим пребыванием здесь и насладиться каждой секундой до того момента, как мне придётся уйти. Я просыпаюсь каждый день и говорю себе: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!». В мире нет лучшего места, это правда», — приводит слова Сетьена ESPN.



Сетьен возглавил «Барселону» в начале этой недели. Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.