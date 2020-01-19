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Сетьен: просыпаюсь каждый день и говорю себе: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!»

Сетьен: просыпаюсь каждый день и говорю себе: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!»
Футбол / Испания 0

Новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился мыслями о своём назначении в каталонский клуб.

«Большие клубы никогда не связывались со мной ранее. Думаю, в жизни всё идёт своим чередом, и я всегда мыслил скромно, потому что знаю, как трудно достичь таких вещей. Я считаю, что подхожу для этой работы, но понимаю, что иногда этого недостаточно. Собираюсь воспользоваться своим пребыванием здесь и насладиться каждой секундой до того момента, как мне придётся уйти. Я просыпаюсь каждый день и говорю себе: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!». В мире нет лучшего места, это правда», — приводит слова Сетьена ESPN.

Сетьен возглавил «Барселону» в начале этой недели. Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Новый тренер «Барселоны» работал в сборной России. Кто такой Энрике Сетьен
Он никогда не работал с топ-командами.
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