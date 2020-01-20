Шюррле охарактеризовал Тедеско одним словом

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле охарактеризовал главного тренера команды Доменико Тедеско одним словом.
«Охарактеризовать Тедеско одним словом? Трудоголик – самое подходящее слово. Он очень любит работать. Глубоко погружается в тактику, сильно вовлечён в тренировочный процесс. Да вы и сами видели, как Тедеско бегает вместе с нами на тренировках», — рассказал Шюррле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Тедеско возглавил «Спартак» в октябре минувшего года, заменив на тренерской скамье Олега Кононова. Под его руководством команда сыграла 8 матчей — одержала три победы, дважды сыграла вничью и трижды проиграла.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. По итогам 19 туров в активе команды 22 очка.
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