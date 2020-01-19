Переход Р. Родригеса из «Милана» в «Фенербахче» отложен из-за проблем турок с ФФП

Стамбульскому «Фенербахче» не удалось оформить переход швейцарского защитника «Милана» Рикардо Родригеса из-за несоответствия финансовому фэйр-плей, сообщает Football Italia.
По данным источника, трансфер швейцарца был заблокирован руководством Турецкой федерации футбола (ТФФ).
«На сегодняшний день мы не можем регистрировать новых футболистов. Так нам сказали в ТФФ. Очевидно, мы немедленно подадим апелляцию. Я надеюсь и верю, что арбитражный процесс будет быстрым, потому что это неотложный вопрос", — сказал президент «Фенербахче» Али Кок.
Родригес перешёл в «Милан» летом 2017 года из «Вольфсбурга». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне 27-летний швейцарец провёл пять матчей в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями.
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