Переход Р. Родригеса из «Милана» в «Фенербахче» отложен из-за проблем турок с ФФП

Стамбульскому «Фенербахче» не удалось оформить переход швейцарского защитника «Милана» Рикардо Родригеса из-за несоответствия финансовому фэйр-плей, сообщает Football Italia.

По данным источника, трансфер швейцарца был заблокирован руководством Турецкой федерации футбола (ТФФ).

«На сегодняшний день мы не можем регистрировать новых футболистов. Так нам сказали в ТФФ. Очевидно, мы немедленно подадим апелляцию. Я надеюсь и верю, что арбитражный процесс будет быстрым, потому что это неотложный вопрос", — сказал президент «Фенербахче» Али Кок.

Родригес перешёл в «Милан» летом 2017 года из «Вольфсбурга». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне 27-летний швейцарец провёл пять матчей в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями.