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«Милан» рассматривает два варианта с приобретением левого защитника

«Милан» рассматривает два варианта с приобретением левого защитника
Футбол / Италия 0

Руководство «Милана» ищет замену левому защитнику команды Рикардо Родригесу, который близок к переходу в «Фенербахче». В настоящее время красно-чёрные рассматривают два варианта, сообщает Sky Sports.

По информации издания, «Милан» интересуется 22-летним игроком «Уигана» Энтони Робинсоном и 17-летним Эроном Хики, который представляет «Хартс».

Трансферная стоимость Робинсона оценивается в € 2,5 млн, Хики — в € 150 тыс. В нынешнем сезоне Энтони принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в активе Эрона 24 встречи.

Сообщается, что «Милан» хочет приобрести футболиста, который будет подменять Тео Эрнандеса, перешедшего в стан красно-чёрных из мадридского «Реала» летом 2019 года за € 20 млн.

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