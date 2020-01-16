«Милан» рассматривает два варианта с приобретением левого защитника
Руководство «Милана» ищет замену левому защитнику команды Рикардо Родригесу, который близок к переходу в «Фенербахче». В настоящее время красно-чёрные рассматривают два варианта, сообщает Sky Sports.
По информации издания, «Милан» интересуется 22-летним игроком «Уигана» Энтони Робинсоном и 17-летним Эроном Хики, который представляет «Хартс».
Трансферная стоимость Робинсона оценивается в € 2,5 млн, Хики — в € 150 тыс. В нынешнем сезоне Энтони принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в активе Эрона 24 встречи.
Сообщается, что «Милан» хочет приобрести футболиста, который будет подменять Тео Эрнандеса, перешедшего в стан красно-чёрных из мадридского «Реала» летом 2019 года за € 20 млн.
«Рома» и «Милан» работают над обменом игроков
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