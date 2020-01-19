Рашфорд может пропустить 2-3 месяца из-за травмы спины

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может на длительное время выбыть из игры из-за травмы спины. 22-летний футболист усугубил повреждение в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0). У лидера атаки «красных дьяволов» выявили два стрессовых перелома, сообщает журналист The Times Генри Уинтер на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что восстановление займёт около 2-3 месяцев. Рашфорду также требуется удаление куска кости в лодыжке. Форвард некоторое время играл через сильную боль, чтобы помочь команде, которая лишилась из-за травм полузащитников Поля Погба и Скотта Мактоминая.

В нынешнем сезоне Маркус забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.