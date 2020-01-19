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«Атлетик» и «Сельта» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

«Атлетик» и «Сельта» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Атлетик» и «Сельта» сыграли вничью сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Обслуживал матч арбитр Давид Медье Хименес. Ему ассистировали судьи на линиях Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 56-й минуте автором забитого мяча стал Рафинья, которому ассистировал Яго Аспас. На 76-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый.

«Атлетик», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Сельта» (16) — на 18-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Испания - Примера. 20-й тур
19 января 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Сельта
Виго
0:1 Рафинья – 56'   1:1 Гарсия – 76' (пен)
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