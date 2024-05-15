«Развиваем медийность — чтобы за неё быть наказанными». Пивоваров — о шутке Безрукова

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об общественном резонансе в связи с шуткой защитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова. Напомним, Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара» после матча 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0). В дальнейшем из-за этой шутки было открыто дело в комитете по этике. Заседание комитета по этике назначено на 21 мая.

«Он был приглашён на интервью, ему были заданы вопросы — и игрок, находясь в хорошем настроении, пошутил. Что в его шутке можно сравнить, допустим, с шуткой об убийстве? Это разве сравнимые вещи?

Сейчас мы стараемся, наоборот, развивать РПЛ медийно. И в этом направлении в том числе и было сделано интервью с Безруковым. А когда у нас футболист, уходя с поля после матча и проявляя эмоции, потом за это получает дисквалификацию, возникает двойственная ситуация. Развиваем медийность — чтобы потом за неё же быть наказанными», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».