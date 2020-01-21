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«Аталанта» проиграла СПАЛу в домашнем матче Серии А

«Аталанта» проиграла СПАЛу в домашнем матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала СПАЛ. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич. Во втором тайме, на 54-й минуте, нападающий СПАЛа Андреа Петанья сравнял счёт. Через 6 минут хавбек Маттиа Валоти вывел гостей вперёд. Таким образом, «Аталанта» прервала свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая длилась на протяжении 3 матчей.

СПАЛ набрал 15 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Аталанта» (35) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 51 очко в 20 матчах.

Италия - Серия А. 20-й тур
20 января 2020, понедельник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
СПАЛ
Феррара
1:0 Иличич – 16'   1:1 Петанья – 54'   1:2 Валоти – 60'
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