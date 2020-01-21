«Аталанта» проиграла СПАЛу в домашнем матче Серии А

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала СПАЛ. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич. Во втором тайме, на 54-й минуте, нападающий СПАЛа Андреа Петанья сравнял счёт. Через 6 минут хавбек Маттиа Валоти вывел гостей вперёд. Таким образом, «Аталанта» прервала свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая длилась на протяжении 3 матчей.



СПАЛ набрал 15 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Аталанта» (35) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 51 очко в 20 матчах.