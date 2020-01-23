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Скоулз: когда Погба восстановится, он будет ныть по другой причине, чтобы не играть

Скоулз: когда Погба восстановится, он будет ныть по другой причине, чтобы не играть
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о французском хавбеке манкунианцев Поле Погба.

«Не думаю, что Погба близок к возвращению в строй. Даже когда он восстановится, то будет ныть по другой причине, чтобы не играть и постараться быть от команды подальше», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

Напомним, в январе французский футболист перенёс операцию на лодыжке и теперь проходит курс реабилитации.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в семи матчах чемпионата Англии (в пяти — в основном составе), в которых стал автором двух голевых передач.

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