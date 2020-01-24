«Интер» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер Эриксена

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен стал на шаг ближе к переходу в миланский «Интер».



Как сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере», после долгих переговоров нерадзурри согласовали со «шпорами» сумму трансфера датчанина. Она составит € 20 млн с учётом бонусов. Ожидается, что хавбек заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Оклад Кристиана составит € 10 млн за сезон.



Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых отправил в ворота соперников 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 5 жёлтых карточек.



Соглашение Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2020 года. Игрок ранее отказался продлевать сотрудничество с лондонцами.



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