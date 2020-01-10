10 самых ожидаемых трансферов этой зимы

Из «Челси» – в «Интер»

Француз оказался в ситуации, когда он сидит на замене и остается даже не вторым выбором для Лэмпарада. В этом сезоне чаще можно увидеть Батшуайи вместо Абрахама. Очевидно, что Жиру не нужен «Челси» и по сообщениям итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио личный контракт футболиста с «Интером» уже согласован. Осталось договориться клубам. «Челси» хочет получить за Жиру 10 миллионов евро, а итальянцы рассчитывают купить за пять.

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Из «МЮ» – в «Интер»

Аналогичная ситуация. У защитника «Манчестер Юнайтед» заканчивается контракт летом этого года, но он может перейти в «Интер» уже сейчас. По информации La Gazzetta dello Sport игрок и миланский клуб договорились о контракте до 2021 года. Янгу осталось разорвать контракт с «МЮ».

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Из «Милана» – в «Тоттенхэм»

В обратном направлении (из Милана в Англию) может проследовать нападающий Пёнтек. Пока по нему появляется противоречивая информация. Сначала говорилось, что им интересуются «Астон Вилла» и «Вест Хэм». Теперь все чаще появляются новости о намерении «Тоттенхэма» купить форварда.

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Из «Тоттенхэма» – в «Интер»

Кстати, о «Тоттенхэме». В этом сезоне Эриксен стал чаще играть при Моуринью, чем при Почеттино. Однако контракт датчанина до сих пор не продлен. Скорее всего, Эриксен уйдет либо сейчас за деньги, либо летом бесплатно. И снова главным претендентом называют именно «Интер». Сообщается, что агент хавбека сегодня прилетел в Милан для переговоров.

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Из «Барселоны» – в «Арсенал»/«МЮ»/«Манчестер Сити»

У защитника «Барселоны» Юмтити лишь четыре матча в основе в этом сезоне чемпионата Испании. По данным английского Metro француз может стоить около 20 миллионов евро, а основными претендентами являются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В декабре L’Equipe писал об интересе к защитнику со стороны «Манчестер Сити», у которого беда с центральными защитниками.

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6. Дайо Упамекано (21 год)

Из «РБ Лейпциг» – в «Барселону»

Ему только в октябре исполнился 21 год, а футболистом уже интересуется «Барселона». По данным Diario Sport, Упамекано может оказаться заменой как раз уходящему Юмтити. Transfermarkt оценивает защитника молодежной сборной Франции в 50 миллионов евро.

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Из «Боруссия» Д – в «Кёльн»/«Герту»

У Гётце этим летом заканчивается контракт. «Боруссия» предложила новое соглашение, но хавбек отказался идти на понижение зарплаты. Немецкое издание Blick сообщало о желании «Герты» выкупить Марио в зимнее трансфертное окно. Тем более, что с большой вероятностью берлинская команда не потратит деньги на Джаку (кажется, он остается в «Арсенале»). Правда, Bild пишет, что Гётце может все-таки остаться до лета и затем перейти в «Кёльн».

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Из «Наполи» – в «Челси»

На форварда «Наполи» Дриса Мертнеса претендует «Челси» по информации Daily Mail. Правда, на днях об интересе к нападающему заговорил и главный тренер «Ювентуса» Сарри. До этого итальянская газета Il Mattino написала, что Мертенс может оказаться в «Арсенале», «Баварии» или дортмундской «Боруссии».

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Из «Шуньдун Лунэн» – в «Вест Хэме»

Sky Sports информирует, что «Вест Хэм намеривается усилиться Маруаном Феллайни. Новый тренер «Вест Хэма» уже работал с футболистом в «Эвертоне» и «МЮ». Из-за введения в Китае потолка зарплат бельгийцу придётся пойти на 75-процентное сокращение зарплаты, если он захочет остаться в клубе после окончания нынешнего контракта, который рассчитан до 31 декабря 2021 года.

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Из ЦСКА – в «Брайтон»

Сегодня «Кристал Пэлас» арендовал у «Эвертона» Тосуна. Похоже, что этот клуб в ближайшее время уже не рассчитывает на Чалова. По информации «Чемпионата» ближе всего к покупке воспитанника ЦСКА остается не «Челси», а «Брайтон». Об этом информация появилась еще в декабре, а в январе пришло подтверждение от Sky Sports.