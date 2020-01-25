Дибала: я был близок к уходу из «Ювентуса»

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала признался, что был близок к уходу из туринского клуба, а также рассказал, как на него повлиял приход в клуб нового главного тренера – Маурицио Сарри.

«Я был близок к тому, чтобы уйти. Клуб раздумывал над этим вариантом. До последней минуты мы ждали. У меня осталось два года по контракту. Это не короткое время, но и не долгое. Посмотрим, какие планы по поводу моего будущего у «Ювентуса». Это решение для клуба. Это трудно понять, потому что всё меняется за секунду. Но я здесь, в клубе, где все ко мне хорошо относятся. Здесь я счастлив и мне комфортно.

Прибытие Маурицио Сарри мне помогло. Он хотел, чтобы я остался, что дало мне силы, когда мы не знали, что произойдет. Я знал, что он может многому научить меня и поможет мне развить лучшие качества в себе», — приводит слова Пауло The Guardian.

В текущем сезоне Дибала принял участие в 26 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Его контракт истекает в июне 2022 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarkt.de, на данный момент, оценивается в € 85 млн.