Шкурин попал в стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с ЛАСКом

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с австрийским ЛАСКом. Встреча состоится сегодня, 25 января, в Кампоаморе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.



Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Кучаев, Марадишвили, Бийол.

Шкурин перешёл в ЦСКА в начале января 2020 года. Белорусский форвард заключил с «армейцами» контракт, расчитанный на четыре с половиной года. Ранее Шкурин выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». 20-летний форвард является игроком молодёжной сборной Беларуси (6 матчей, 1 мяч).

ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах «армейцы» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.