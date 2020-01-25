«Бавария» — «Шальке-04»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 25 января, состоится матч «Бавария» — «Шальке-04». Встреча 19-го тура чемпионата Германии пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мануэлем Грефе. В судейскую бригаду войдут ассистенты Гюдо Клефе и Маркус Зинн. Резервный рефери — Роберт Кампка.

В первой части сезона «Бавария» встречалась с «Шальке-04» во 2-м туре немецкой Бундеслиги. Матч на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене завершился победой гостей со счётом 0:3.

«Бавария» набрала 36 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке-04» (33) — на 5-м месте.