ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.
Экс-футболисты были назначены заместителями генерального директора «армейцев» Романа Бабаева по спортивным вопросам.
Братья Березуцкие являются воспитанниками «Торпедо-ЗИЛ», позднее переименованного в «Москву», а в 2010 году прекратившего существование. В ЦСКА Василий и Алексей перешли в 2001 году и защищали цвета клуба вплоть до завершения карьер в 2018 году. В сборную России вызывались с 2003 по 2016 год.
В роли тренеров Березуцкие работали в «Витессе», где с 2018 по 2019 год входили в штаб Леонида Слуцкого. После отставки специалиста они покинули клуб вслед за ним. В настоящее время Слуцкий возглавляет казанский «Рубин».
Читайте также
- 27 января 2020
-
13:31
-
13:27
-
13:10
-
12:57
-
12:45
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
11:37
-
11:19
-
11:18
-
10:54
-
10:54
-
10:42
-
10:18
-
10:03
-
09:53
-
09:32
-
09:30
-
09:10
-
07:06
-
03:00
-
02:44
-
02:02
-
00:54
-
00:50
-
00:40
-
00:36
-
00:26
-
00:24
-
00:12
- 26 января 2020
-
23:57
-
23:53
-
23:45
-
23:35
Партнерский контент