ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.



Экс-футболисты были назначены заместителями генерального директора «армейцев» Романа Бабаева по спортивным вопросам.



Братья Березуцкие являются воспитанниками «Торпедо-ЗИЛ», позднее переименованного в «Москву», а в 2010 году прекратившего существование. В ЦСКА Василий и Алексей перешли в 2001 году и защищали цвета клуба вплоть до завершения карьер в 2018 году. В сборную России вызывались с 2003 по 2016 год.



В роли тренеров Березуцкие работали в «Витессе», где с 2018 по 2019 год входили в штаб Леонида Слуцкого. После отставки специалиста они покинули клуб вслед за ним. В настоящее время Слуцкий возглавляет казанский «Рубин».

