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Жена Мамаева: что делать, если отец мужа тебя ненавидит и делает всё, чтобы вы развелись?

Жена Мамаева: что делать, если отец мужа тебя ненавидит и делает всё, чтобы вы развелись?
Футбол / РПЛ 0

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, в своём «инстаграме» обратилась к подписчикам.

«Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит и делает всё, чтобы вы развелись? А у вас как назло всё хорошо», — написала Алана.

Мамаев подписал контракт с «Ростовом» осенью прошлого года. До этого на протяжении года футболист находился под стражей вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и другом Александром Протасовицким. В 2018 году компания устроила две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. Апелляции на решение поместить молодых людей под стражу несколько раз отклонялись судом. Мамаев в итоге был приговорён к полутора годам тюрьмы, однако вышел на свободу раньше срока.

Гол Мамаева и дубль Ерёменко принесли «Ростову» победу в товарищеском матче с «Ригой»
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