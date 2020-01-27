Жена Мамаева: что делать, если отец мужа тебя ненавидит и делает всё, чтобы вы развелись?

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, в своём «инстаграме» обратилась к подписчикам.
«Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит и делает всё, чтобы вы развелись? А у вас как назло всё хорошо», — написала Алана.
Мамаев подписал контракт с «Ростовом» осенью прошлого года. До этого на протяжении года футболист находился под стражей вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и другом Александром Протасовицким. В 2018 году компания устроила две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. Апелляции на решение поместить молодых людей под стражу несколько раз отклонялись судом. Мамаев в итоге был приговорён к полутора годам тюрьмы, однако вышел на свободу раньше срока.
- 27 января 2020
-
16:32
-
16:28
-
16:20
-
16:11Юран объяснил решение возглавить «Химки» Эксклюзив
-
16:04
-
15:58
-
15:48
-
15:37
-
15:33
-
15:22
-
14:51
-
14:50
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
14:02
-
14:00
-
13:57Сергей Юран возглавил «Химки» Эксклюзив
-
13:51
-
13:50
-
13:31
-
13:27
-
13:10
-
12:57
-
12:45
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
11:37
-
11:19
-
11:18
-
10:54
-
10:54
-
10:42
-
10:18