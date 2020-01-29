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Форвард «Барселоны» Руис перейдёт в «Брагу»

Форвард «Барселоны» Руис перейдёт в «Брагу»
Футбол / Испания 0

«Брага» согласовала трансфер нападающего «Барселоны» Абеля Руис, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, португальский клуб заплатит за футболиста € 10 млн. Данный трансфер станет рекордным в истории «Браги». При этом «Барселона» сохранит за собой возможность обратного выкупа игрока в следующие три года. Форвард был готов покинуть стан каталонцев ещё летом, но тогда он получил отказ в трансфере.

20-летний Руис является воспитанником «Барселоны». За основную команду он сыграл один матч. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за «Барселону В», в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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