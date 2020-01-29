«Манчестер Юнайтед» определил форварда «Валенсии» Гомеса как приоритетную цель на лето

Нападающий «Валенсии» Максимилиано Гомес летом может пополнить стан «Манчестер Юнайтед», сообщает Cadena SER.

По информации источника, английский клуб заинтересован в покупке 23-летнегово форварда и ставит его одной из главных целей на предстоящее летнее трансферное окно. «Манчестер Юнайтед» надеется и в январе успеть купить нападающего в связи с травмой Маркуса Рашфорда, но в клубе понимают, что это будет трудной задачей за три дня до закрытия трансферного окна. На данный момент манкунианцы отказались от аренды алжирца Ислама Слимани, который принадлежит «Лестеру», но выступает за «Монако».

Максимилиано Гомес принял участие в 18 матчах за «Валенсию» в чемпионате Испании в этом сезоне. Уругвайский нападающий забил 9 голов и стал автором одной результативной передачи.