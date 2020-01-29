«Сочи» в третий раз подряд сыграл вничью со счётом 0:0 на сборах в Турции
В товарищеском матче на сборе в Турции «Сочи» встречался с польской «Краковией». Игра прошла в Белеке и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Эта ничья стала третьей подряд для «Сочи» на сборе. Ранее команда с аналогичным счётом сыграла в матчах с румынской «Киндией» и австрийским «Санкт-Пельтеном».
«Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).
Первый матч после перерыва в чемпионате России «Сочи» проведёт с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 1 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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