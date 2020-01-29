Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сочи» в третий раз подряд сыграл вничью со счётом 0:0 на сборах в Турции

«Сочи» в третий раз подряд сыграл вничью со счётом 0:0 на сборах в Турции
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Турции «Сочи» встречался с польской «Краковией». Игра прошла в Белеке и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Эта ничья стала третьей подряд для «Сочи» на сборе. Ранее команда с аналогичным счётом сыграла в матчах с румынской «Киндией» и австрийским «Санкт-Пельтеном».

«Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).

Первый матч после перерыва в чемпионате России «Сочи» проведёт с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 1 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020