«Вильярреал» подпишет Алькасера за € 23 млн
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Испании, сообщает AS.
По информации источника, немецкий клуб и «Вильярреал» согласовали сумму трансфера игрока, которая составит € 23 млн. Ожидается, что переход будет объявлен в ближайшее время. Ранее была информация, что 26-летним испанцем интересуется «Тоттенхэм Хотспур» и «Валенсия».
Алькасер является воспитанником «Валенсии», за которую выступал с 2010 по 2016 год, после чего перешёл в «Барселону». С 2018 года защищает цвета «Боруссии». В этом сезоне Алькасер принял участие в 11 матчах в чемпионате Германии. На счету форварда 5 забитых мячей и одна результативная передача.
Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.
«Тоттенхэм» нацелился на Алькасера
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